Rebecca de Alba revela cómo es el verdadero Ricky Martin

La conductora de televisión zacatecana Rebecca de Alba, en entrevista con Adela Micha para "La Saga", evoca brevemente a su relación de pareja que tuvo con Ricky Martin años atrás y lo define con una sola palabra.

Según Rebecca de Alba, Ricky Martin es un hombre de luz. Trabajador y exitoso que se merece todo lo que tiene.

Adela Micha le refiere su relación que tuvo con Ricky Martin, y le comenta que es muy guapo. Rebecca señala que pese a que han pasado los años en que anduvieron de novios, no dejan de preguntarle por él.

Cuando me preguntan por Ricky, me preguntan por el artista, no por la persona. ¡Es curioso! Ricky es muy guapo, y buena persona, sobre todo...".