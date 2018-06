Rebecca Jones desmiente que su vida depende de un hilo

Rebecca Jones aunque ha estado pasando malos momentos debido al cáncer de ovario que le detectaron a principios de este año reveló para el programa Ventaneando como ha enfrentado la situación.



Una publicación compartida por Rebecca Jones (@la_rebeccajones) el 24 de Ago de 2016 a las 8:34 PDT

"Tengo días malos, como cualquier paciente de esta enfermedad te puedo decir y hay días buenos como el día de hoy que puedo platicar con el público. Yo estoy haciendo mi vida. Me encuentro muy. No te voy a decir que no he bajado un poquitín de peso, como cinco kilitos, pero estoy muy bien bendito Dios y que en un futuro me podré presentar", expresó la actriz.



Cabe mencionar que la famosa se ha mostrado fuerte ante la situación pues para ella lo más importante es estar bien en cuerpo y alma.