Rebecca Jones reaparece fuerte y radiante en rede sociales

Rebecca Jones, quien mantiene una lucha contra el cáncer que padece se ha mantenido firme y fuerte, reapareciendo en las redes sociales, con una gran sonrisa y más radiante que nunca para emitir un breve mensaje a sus fans.

"Hola amigos, soy Rebecca Jones y los invito este 24 de agosto al Teatro Tepeyac. Me van hacer un homenaje, en la obra de teatro el Diario de Ana Frank, producción de Alejandro Medina. Me siento muy, muy orgullosa, muy honrada de que me hagan este homenaje y contenta de regresar a saludarlos a todos. Los espero", dijo la famosa.

Mientras tanto sus miles de fans la felicitaron por aparecer nuevamente y la alentaron a seguir adelante.



"Muchas felicidades gran actriz gran talento se lo merece saludos desde Chile".

"¡¡¡¡Qué Dios la bendiga con mucha salud!!!!".

"¡¡¡Felicidades por este homenaje!!! Yo también me siento orgullosa por ti!".