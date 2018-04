El cantante Nigga está de regreso en México

México. El reguetonero Nigga, quien se hizo famoso hace algunos años por la canción "Baby, te quiero" y que poco a poco fue apagando la llama de su talento, está de regreso en México.



En entrevista para un programa de televisión, Nigga presentó su nueva canción llamada ‘Cerquita de mí', la cual la hizo en colaboración con Ricky Rick, ex integrante de Kumbia All Starz.





Nigga reveló que fue debido a un problema con su exdisquera que se tuvo que alejar de los escenarios de México.

"Fue muy complicado y triste porque me obligaron a alejarme del pueblo mexicano que tanto apoyó mi música en su momento. Pero los tiempos de Dios son perfectos y confío en él, así que pa'lante con el romantic style que tanto extrañan los fanáticos de México".

Félix Danilo Gómez es el nombre real de Nigga, quien según información en su biografía nació en Chitré, Panamá, el 31 de agosto de 1980, y es conocido artísticamente como Nigga en América Latina y como Flex en Estados Unidos.

Es un cantante panameño de reggae en español También cantó en "Somos el mundo" versión en español de "We are the world".

Comenzó su carrera musical en 1999 con la canción "Cómo puedo cantar" presentado junto a varios artistas, en el disco "Da crew It's back" de Ramon Pucho Bustamante. Después de ahí grabó el tema llamado "Déjala" con Duende en Las Propias 2000. Esta canción logró colocarse en rankings en Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú.

Excelente día para todos... Aclaración de porqué Nigga & Flex para Redes Sociales pic.twitter.com/zD9euo8RLP — NIGGA (@flexoficial) 31 de marzo de 2018

Como actor se ha desempeñado en algunos capítulos de la telenovela "Lola, érase una vez" y del unitario "Central de abasto".