Selena Gomez asegura que Justin Bieber es parte del pasado

Una de las relaciones más polémicas en Hollywood sin duda alguna ha sido y será la de Justin Bieber y Selena Gomez pues desde el comienzo de su relación tuvieron altas y bajas.

Cuando Selena fue operada de emergencia para recibir un trasplante de riñón, el canadiense corrió a su lado y volver a empezar una relación, aunque esta al parecer les duro poco.



Ahora una fuente reveló al portal E News que la intérprete ya superó a la estrella juvenil incluso ya no está para nada interesada en él.

Cabe mencionar que Selena se encuentra estrenando la canción Back To You, la cual será parte de la exitosa serie de Netflix 13 Reasons Why.