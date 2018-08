Revelan la causa por la que habrían asesinado a Fabio Melanitto

La sorpresiva muerte de Fabio Melanitto, de 32 años, perpretada este miércoles, sigue dando de qué hablar, pues la periodista de espectáculo, Ana María Alvarado, quien es colaboradora del programa “Todo para la Mujer” reveló la supuesta causa del asesinato del exintegrante del grupo UFF.

Todo parece indicar que lo habrían asesinado por una supuesta venganza, según lo declaró Alvarado, esto porque estaba saliendo con una mujer casada, todo lo contrario a lo que se manejó en las primeras versiones de los hechos, los cuales indicaban que se trató de un intento de asalto sobre la calle Concepción Béistegui, casi esquina con La Quemada, en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. A ese lugar un sujeto armado lo interceptó y le disparó siete veces en la cabeza.

"Las primeras noticias apuntaban a que le habían querido robar la moto, lo cual no fue cierto porque la moto estaba junto a su cuerpo. A través de varias personas supimos que andaba con una chica desde hace dos semanas y esta chica trabajaba en un restaurante pero tenía una pareja. No saben si por ahí pudo venir el asunto porque a la chica cuando llegan a discutir con él la dejan ir y dejan que se vaya y le pegan cuatro tiros. Fue una venganza, definitivamente fue una venganza por andar con la mujer no adecuada", insistió la periodista",



Por su parte, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que se abrió una carpeta de investigación y señaló que se encuentra en contacto con la embajada de Venezuela para iniciar los trámites correspondientes.