Revelan nombre de periodista que discriminó a Maca Carriedo

Maca Carriedo hizo público que fue víctima de homofobia por parte de una compañera de trabajo, pero no se atrevió a revelar su nombre.

El martes pasado, a través de un video, Maca Carriedo reveló que una famosa periodista le djo que "era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ‘güeyes' coqueteándose", confesó.

Tras su declaración, la conductora del programa de Televisa "Hoy" decidió no revelar el nombre de su compañera, y explicó la razón:

Lo importante no es quién me lo dijo, porque a diferencia de esa persona, yo no busco señalar a alguien, busco señalar un problema", señaló.