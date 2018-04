Richard Gere se casará con una joven 33 años menor

México. Richard Gere, protagonista de películas como "Días de Gloria" y "El poder", está por contraer matrimonio por tercera vez.

Richard Gere se casará con su novia, la española Alejandra Silva, quien es 33 años menor que él.

Richard Gere se encuentra muy enamorado de Alejandra, y es correspondido. Ella tuvo una fiesta elegante en días pasados en Madrid, donde lució su enorme anillo de diamantes.

En distintos portales de noticias se informa que la boda será el próximo 5 de mayo en la ciudad de Washington.

Gere se casó en los años 90 con la actriz Cindy Crowford, y luego con la también actriz Carrey Lowell, de quien se separó en 2013.

Se sabe que Alejandra Silvia mantuvo una relación con Govind Friendland, con quien procreó a su único hijo Albert.

Richard Tiffany Gere es el nombre completo de Richard, quien nació en Filadelfia, el 31 de agosto de 1949 y es un actor y activista estadounidense. Ha sido galardonado con un premio Globo de Oro.

Según información en su biografía, comenzó a actuar en la década de los 60, interpretando a Tony Lopanto en "Looking for Mr. Goodbar" y como Bill en "Days of Heaven".

Le llegó la fama en 1980 por su papel en la película "American Gigolo", que lo estableció como un símbolo sexual. Luego pasó a protagonizar varias películas exitosas, incluyendo "An Officer and a Gentleman", "Pretty Woman", "Primal Fear", "Runaway Bride", "Arbitrage", "Chicago", entre otras.