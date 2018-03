Ricky Martin y el temor de que sus hijos vayan a la escuela

Ricky Martin expreso su preocupación ante la violencia que se vive en EU y el mundo entero, el cantante expresó su sentir ante el atentado registrado hace unas semanas en una escuela secundaria en Florida.



"No nos podemos quedar callados y le doy mucho crédito a esos niños que fueron que fueron víctimas de este crimen, que han alzado su voz. Tenemos que hacer que esto cambie, porque es que de la forma que ha sucedido no es justo que los ciudadanos vivamos en este terror. Estos son actos terroristas, pero no sé porque, porque como no son árabes, no le ponen sello de terrorista, pero también son actos terroristas en esta nación", dijo el boricua.



Durante la entrevista para Un Nuevo Día Ricky mencionó que dichos ataques mortales se han registrado en los últimos meses y con lo poco seguras que han sido las escuelas no se siente confiado en llevar a sus hijos a la escuela.



Razón por la cual prefiere que tomen clases en su casa, así como él lo hizo en su niñez.

"Yo soy producto de Homeschooling", expresó.

Con información Metro