risas Estos son los mejores videos virales de 2017

Durante 2017 quedaron inmortalizados en imágenes distintos momentos que se hicieron sencillamente inolvidables a través de videos convertidos en virales.

A los espectadores le robaron grandes sonrisas y otras sarcásticas.



Cómo olvidar a "La Mars", quien en marzo tomó "la decisión consciente de salirse de la preparatoria", porque estaba "hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada".



O cuando los hijos y esposa del profesor Robert Kelly lo interrumpieron en el momento justo en que lo entrevistan en vivo por la BBC.



No podemos olvidar las clases para romper manzanas con la cabeza, impartidas por Belinda en un programa de televisión.



El 2017 la maestra Tania Selene creó el mejor método de enseñanza de inglés adaptando la canción de "La Chona" al inglés.







En agosto el mundo fue testigo de la desgarradora historia de desamor de una mujer que fue arrestada, en Monclova, Coahuila, por protagonizar tremenda escena de celos y gritar a los cuatro vientos su amor por Elizabeth.







En 2017 el suelo se convirtió en lava y provocó que miles de personas hicieran cosas inimaginables para no "quemarse" cuando escuchaban decir "The floor is lava".



Conocimos al niño más responsable, a quien no le importa la fama e interrumpió una entrevista en televisión y salió corriendo porque iba tarde a la escuela.





Y una pequeña hizo el intento de convertirse en youtuber, y aprovechó su visita al súper mercado para realizar su primer video presentando las verduras, el problema es que no sabía diferenciar entre tomate y un chile ni el pollo entre la col.





Para esta Navidad "se va hacer o no se va hacer la carnita asada".

