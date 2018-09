Tunden en redes a conductor tras compartir foto en honor a sismo

El día de ayer, fue una fecha conmemorativa para los mexicanos, pues ayer se realizaron diversas actividades para honrar a las personas fallecidos en los sismos que azotaron al país, registrados en 1985 y 2017.

Como era de esperarse, los famosos también se sumaron a la unión y a través de redes sociales manifestaron su solidaridad hacia los damnificados y las personas que perdieron la vida durante el terremoto que cimbró la Ciudad de México el año pasado.

Sin embargo, el tweet del conductor del programa matutino “Sale el sol”, Roberto Carlo, no fue de muy agrado para los usuarios, ya que fue severamente señalado por su publicación, la cual indicó la siguiente:

Posterior a ello, hubo un detalle que los usuarios no pudieron dejar desapercibido: la imagen con la que acompañaba el mensaje no fue bien recibido, pues le cuestionaron qué tenía que ver una foto suya con lo ocurrido hace un año.

Y eso no paró ahí, pues el conductor no se quedó callado y respondió con ironía las críticas.

Lamento pararles su tren tan rápido y lo hago para que no digan que no los leo, si lo hago, genuinamente ni me afectan, ni me ofenden (aunque este haciendo este video), peeeeero tampoco les voy a dejar contar una historia que no es cierta. Sean más felices, manifestó.