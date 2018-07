Roberto Palazuelos arremete contra seguidores y los llama "indios"

Roberto Palazuelos, “El Diamante Negro” vuelve a dar de qué hablar después de que en días pasados dentro del proyecto “Luis Miguel, la serie” se dejara ver como un "mal amigo", incluso lo tacharon de “chismoso y vividor”, según lo calificaron así los seguidores de dicha serie.

Al actor no le pareció este concepto que se dio a reflejar de él y siempre que se le pregunta de la bioserie él sale a defender la buena amistad que tenía con “El Sol de México”, y solamente se dispone a responder que la historia no tiene nada que ver como en realidad fueron las cosas de su amistad.

De las últimas publicaciones en redes de El Diamante Negro, está un video, el cual subió donde se le puede observar en un vehículo Ferrari paseando por las calles de Miami, Florida y aseguró en tono de sarcasmo que dicho auto se lo había regalado su gran amigo Luis Miguel.

Los comentarios de los usuarios no pudieron esperar, en el que le lanzaban críticas, una de ellas decía que el carro era rentado y que solo quería llamar la atención, además de que le pidieron al actor que no se “colgara” de la fama del intérprete “La incondicional”.

Dichos post al parecer enfurecieron al actor y así les respondió:

Sres con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y Hertz no creo que rente ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida!!!