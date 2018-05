Esta enfermedad padecía Robin Williams antes de morir

Robin Williams, quien se quitó la vida el 11 de agosto del 2014, luchaba contra un desorden mental el cual no le fue diagnosticado inmediatamente, lo que le causó extraños síntomas, como la demencia.

Robin Williams/AP

Todo esto fue revelado en una nueva biografía escrita por Dave Itzkoff y titulada Robin, publicó Deadline.



Según el libro, los extraños síntomas absorbieron toda su vitalidad y la demencia lo llevó a atentar contra su propia vida.

El desaparecido actor/AP



Inicialmente a Williams se le diagnosticó con Mal de Parkinson, pero su comportamiento durante su último año de vida no era característico de dicha enfermedad, por lo que algunos culpaban a las drogas y al alcohol de sus problemas.



Un neuropatólogo fue quien diagnosticó correctamente al actor, quien sufría en realidad de demencia con cuerpos de Lewy.



La llamada demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas y es muy difícil de diagnosticar y tratar.



Los síntomas incluyen deterioro del cerebro, parecido al del Alzheimer, lentitud de movimientos y temblores, como en el Parkinson y alucinaciones, delirios o respuestas anormales a diversas medicinas.

La enfermedad afectaba además a su memoria, emociones y pensamiento.Williams llegó a su punto crítico cuando grabó Una Noche en el Museo 3: El Secreto de la Tumba: empezaba a llorar sin control, olvidaba sus diálogos y no podría caminar bien.



"Lloraba en mis brazos al final de las jornadas. Era horrible. Horrible. Le dije a su gente: 'Soy maquillista. No tengo la capacidad de lidiar con lo que le pasa'", contó Cheri Minns al autor de la biografía.



Cuando Minns le sugirió a Williams volver a hacer comedia de estandup para combatir su depresión, el actor no escuchaba.

El actor durante una ceremonia/AP



"No puedo, Cheri. Ya no se cómo. Ya no se cómo ser gracioso", le contestaba.



El diagnostico inicial de Parkinson le había prometido que aún tendría 10 buenos años de vida, sin embargo la enfermedad que en realidad lo aquejó no le permitió continuar.