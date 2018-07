Enfrentará juicio por robarle Oscar a famosa actriz de Hollywood

Los Angeles.- Un juez de Los Ángeles ordenó a un hombre acusado de robar la estatuilla del Oscar a la mejor actriz de Frances McDormand para ser juzgada por un cargo grave de robo.

El juez de la Corte Superior Mark Hanasono dijo el miércoles que había pruebas suficientes para que Terry Bryant fuera sometido a juicio.

Foto: AP

El fallo se produjo después de una audiencia en la que un trabajador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas testificó acerca de quitarle el Oscar a Bryant cuando intentaba dejar la fiesta oficial de la ceremonia.

Dios está de mi lado, se escuchó a Bryant decir en el tribunal después del fallo. Bryant debe ser procesado el 8 de agosto.

McDormand ganó el premio a la mejor actriz en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Tres anuncios por un crimen), y perdió la estatuilla después de haberla grabado en la ceremonia Governors Ball.

Foto: AP

Cesario Tio, un trabajador de la academia de cine que estaba escoltando a un fotógrafo que tomaba fotos en el baile, dijo que había escuchado en un walkie-talkie que el Oscar de McDormand había desaparecido. Dijo que más tarde vio a un hombre, al que identificó en la corte como Bryant, salir de la pelota sosteniendo una estatuilla y gritando "¡Lo logramos! Lo hicimos."

Tio dijo que ni él ni el fotógrafo reconocieron al hombre. El fotógrafo tomó una foto de Bryant, quien les dijo que su estatuilla fue ganada por el mejor productor en "Get Out", que Tio dijo que inmediatamente supo que no era un premio.

Una imagen explotada de la cámara del fotógrafo mostró una porción del nombre de McDormand. Tio dijo que luego agarró la estatuilla de Bryant.

Foto: AP

"Él dijo: 'Oye, lo tengo para un amigo'", testificó Tio. Dijo que Bryant lo siguió de regreso a Governors Ball, donde Tio entregó la estatuilla a seguridad y que no volvió a ver a Bryant.

Bryant, de 47 años, y su abogado rechazaron hacer comentarios después de la audiencia. Él sigue siendo liberado bajo su propia responsabilidad.

Su abogado, Daniel Brookman, argumentó ante el tribunal que Bryant no intentó ocultar que tenía el Oscar de McDormand, y que se debe desestimar el cargo. "Nunca hubo intención de privar al propietario de la propiedad de forma permanente", dijo Brookman.

El abogado también dijo que McDormand no quería que Bryant fuera procesado y mostró un informe de un detective de policía que decía que la actriz "afirmó que no desea ser enjuiciada".

McDormand no asistió a la audiencia del miércoles.

Gran parte de la audiencia se centró en el valor de la estatuilla del Oscar, que según un abogado de la academia le costó a la organización entre 2300 y 2500 dólares. El abogado dijo que el premio en realidad probablemente no tenía precio para la mayoría de los ganadores, y señaló que los ganadores no podían venderlos en el mercado abierto o regalarlos a nadie más que a sus herederos.