Waters inicia su gira europea que recuerda el pasado de Pink Floyd

Barcelona .- El ex miembro fundador de Pink Floyd Roger Waters ha ofrecido esta noche el primero de los dos conciertos previstos en un Palau Sant Jordi casi lleno con 13.500 personas, con el que abre la gira europea de "Us + Them" que recuerda el pasado glorioso de la famosa banda de rock psicodélico y sinfónico.

Waters es el menor de dos hermanos Foto: EFE

Waters ha comenzado el concierto con el latido del corazón, la caja registradora y las risitas del inicio de "Speat to me" de Dark side of the Moon, a la que ha seguido la instrumental "Breathe", primera ocasión para que el bajista británico mostrará su poderío con el instrumento, mientras desfilaban por el telón de fondo imágenes sugerentes de tortura o de inmigración.

"One of these days", la primera canción de su álbum "Meddle", en el que la mítica banda abandonó la psicodelia para entrar en el rock sinfónico, ha dado paso a uno de los temas emblemáticos de los Pink Floyd, "Time" arropada por una bandada proyectada de relojes, y a "Breathe (reprise)" y "The Great Gig in the Sky", puro lucimiento de las dos coristas.

Al igual que hiciera hace siete años, cuando presentó "The Wall", en esta ocasión Waters y su banda han ofrecido un espectáculo que a ritmo de nostalgia reivindica una forma de concebir el rock propia de los años 70 y 80.

Waters ha lanzado cuatro discos como solista Foto: EFE

Imágenes y música se funden sobre el escenario para ofrecer a un auditorio mayoritariamente nostálgico un pedazo de memoria histórica de la música de hace cuarenta años.

De hecho, el nombre de la gira "Us + Them" es un homenaje a la canción del mismo nombre del álbum "Dark Side of the Moon" de 1974, aquel cuya portada ofrecía una lección de cómo la luz se refracta al atravesar un prisma y se descompone en los colores del arcoíris, el mismo que ha presidido el escenario en el tramo final de la noche.

Su reciente album fue producido por Nigel Godrich Foto: EFE

Las animaciones, de las que Pink Floyd fueron pioneros en el mundo de la música, han acompañado la interpretación de "Welcome to the Machine", de su álbum "Wish you were here".

Además de los clásicos de álbumes pinkfloydianos como "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" y "The Wall", Waters ha interpretado algunas canciones de su más reciente disco en solitario, "Is This The Life We Really Want", como el acústico "Déjà Vu", las críticas "The Last Refugee" o "Picture That".

Al final de la primera parte ha llegado el primer éxtasis con móviles iluminados al aire para el público con los acordes acústicos de "Wish You Were Here", "The Happiest Days of Our Lives" y dos cortes ya convertidos en un clásico "Another Brick in the Wall Part 2 y Part 3", las tres de su célebre doble disco "The Wall".

La imagen más gráfica de la noche se ha producido en este momento con un grupo de jóvenes sobre el escenario que se han despojado de las capuchas que les tapaban la cabeza y del uniforme carcelario naranja para aparecer con unas camisetas negras sobre las que se leía "Resist" (resistid).

En 1996 ingresó al Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos Foto: EFE

Tras el descanso del guerrero Waters, en la segunda parte se ha concentrado todo el mensaje pacifista y antibélico de Waters y ha irrumpido en el Palau Sant Jordi toda la escenografía pinkfloydiana con una plataforma de luces rojas que se ha descolgado del techo y de la que han emergido las famosas cuatro chimeneas humeantes de la Battersea Power Station, la central termoeléctrica de las afueras de Londres que apareció en la portada del álbum "Animals".

Las cuatro chimeneas han sido el perfecto complemento a dos temas de ese disco, "Dogs", con la que Waters se ha enfundado una careta de cerdo mientras bebía una copa de cava; y "Pigs", que ha acompañado diversas imágenes satíricas de Donald Trump, así como el ya habitual cerdo inflable con el lema "Piggy Bank of War", que ha culminado con la frase en castellano "Trump eres un gilipollas".

Los rostros de otros líderes políticos actuales, entre ellos el del presidente español se han proyectado mientras Waters y su solvente banda ejecutaba seguidamente "Money", tema al que han seguido en el tramo final "Us and Them"; "Smell the Roses", de su último disco; "Brain Damage", "Eclipse", la intimista "Mother" guitarra acústica en mano; "Wait for Her" y "Comfortably Numb".

Tras otros conciertos por el continente europeo, Water volverá a España para otro doble concierto, en este caso en Madrid los días 24 y 25 de mayo.