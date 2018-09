Cantante habla sobre el supuesto romance que tuvo con Maluma

PIpe Bueno cantante/Instagram

Ahora su amigo Pipe Bueno, habló para el programa Ventaneando donde se burló de las veces que lo han relacionado sobre un supuesto romance con el cantante por lo que de una vez por toda rompió el silencio y defendió a quien considera uno de sus más grandes amigos.

"Evidentemente eso no es cierto ya conocen a la novia de "Juancho", mi novia era la presentadora de televisión Jessica Cediel con la que viví cinco años. Nosotros nos reíamos porque no es cierto. Somos amigos y eso no va a cambiar, y los amigos se brindan apoyo y se quieren", dijo el artista.



Recordemos que el reguetonero del momento, mantiene una relación con la modelo Natalia Barulich, a quien conoció mientras grababa uno de sus videoclip, ahora la pareja es una de las más queridas del espectáculo.