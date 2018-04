Alicia Machado por fin habló del padre de su hija Dinorah

Poco se sabe de los romances que ha tenido la Miss Universo, Alicia Machado, por lo que ahora abrió su corazón para el programa Suelta la Sopa, y habló sobre el padre de su hija Dinorah.



"Yo quise mucho al papá de mi hija, ese es el hombre que yo conocí, la otra persona yo no la conozco, las cosas que el padre de mi hija puede hacer ilícitamente no tiene nada que ver conmigo, no sigo enamorada de él, pero me duele por mi hija, yo le tengo gratitud por que fue un hombre que me ayudó mucho", explicó la modelo.



La polémica venezolana también reveló que cuando conoció al padre de su hija fue un guardián para ella, pues estaba atravesando por problemas económicos y de salud en los que él siempre estuvo para ella protegiéndola, en México.



"Yo venía ya, también de salir de unas enfermedades como desórdenes alimenticios y la bulimia, y depresiones muy severas y ya apenas llegué a México lo conocí, y él llegó en ese momento para protegerme, para cuidarme en su país y me protegió mucho, me cuido mucho, me lleva muchos años es mucho mayor que yo, y me dio lo más importante de mi vida que es mi hija (...)", dijo Machado.

Alicia luego de los problemas que ha enfrentado asegura que el tema del padre de su hija ha quedado superado pues en el pasado fue severamente cuestionada, expresando que para ella lo que la ha convertido más fuerte es tener a su hija mencionando que es una niña muy feliz y con gran salud.

Con información Suelta la Sopa