Rosie Rivera es criticada por su forma de vestir

Rosie Rivera, la hermana de Jenni Rivera, es criticada en redes sociales por su forma de vestir. Usuarios señalan que la ropa con la que se presenta en la iglesia, no es la adecuada.

Rosie Rivera es duramente criticada por vestirse de manera candente para ir a la iglesia cristiana a la que pertenece.

Rosie publicó una imagen, con un look de falda y body ajustado que utilizó para ir a la iglesia, y algunos de sus seguidores en Instagram le hacen saber que su atuendo no es el "apropiado". Ir sexy a ese tipo de eventos no es lo indicado.

Pastora, ¿por qué te sientas así? ¡Cierra las piernas como una dama!”; “ay g… yo quisiera saber donde estudian la biblia estas piru… de las Riveras"; "La pastorcita parece que está en un table dance. Al rato la Jacqie sale igual, ya verán”; “estas personas solo utilizan la palabra de Dios para hacer dinero”, le escriben en redes.

La publicación de Rivera ganó más de 33 mil “Me gusta”, quedando de manifiesta su popularidad en redes sociales.