Rosie Rivera revela los errores que cometió Jenni en vida

Rosie Rivera visitó México para dar promoción a la segunda tienda de su desaparecida hermana Jenni Rivera, la empresaria también habló para las cámaras de "Primera Mano" que la diva de la banda tuvo muchos errores.



"Yo no culpo a Chiquis, lo que ella vivió con su mamá fue de lo peor que puede vivir alguien, y luego su mamá me deja a mí como albacea, que Jenni siempre me había dejado a mí como albacea, ella me dejó a mí en julio de 2012, ella me lo dijo, pero también me había dicho que había dejado a su hija como guardián de los niños, cuando todo esto sucede, saca a Chiquis de su vida, aunque los fanáticos se enojen conmigo Jenni se equivocó, y yo me quedo con eso y mi hermana no es perfecta", dijo Rosie.



Además, detallo los motivos por los cuales su hermana se equivocó:

"En pensar que Chiquis tal vez tuvo algo que ver con Esteban", donde ella dice no creer que Chiquis tuvo algo que ver con el viudo de su madre.



"Hubo un tiempo en que Jenni estaba enojada con todo mundo, no solamente con Chiquis, iba a correr a este y al otro, a mí me dijo: 'cuando vuelva de Monterrey ¡zas! Jenni hacía una limpia cada año había varios que iban a ser sacados (...)", expresó la tía de Chiquis.



Cabe mencionar que durante la entrevista mandó un mensaje a su hermano Lupillo Rivera de quien se ha distanciado desde hace un año por diferentes problemas.

Que lo amo, que lo espero, que fueron muchos errores de ambos, y yo estoy lista para reconocer los míos, y que sí podemos empezar de nuevo, finalizó.

Con información De Primera Mano