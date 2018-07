Por esta razón Rosie Rivera no visita la tumba de Jenni Rivera

Rosie Rivera, reveló para las cámaras del programa Hoy, que cada cumpleaños de su hermana Jenni Rivera, su madre hace unas decoraciones impresionantes en el lugar donde descansan sus restos, pues le sirve como terapia.

Leer más: Mayeli Rivera rompe el silencio y habla de Jenni Rivera

Por su parte, Rivera aseguró que no está lista para ir a visitar la tumba de "La Diva de la Banda", pues está haciendo su propio proceso a su manera.

Leer más: Con "Amor Eterno", es recordada Jenni Rivera por sus hijas

Ya no he vuelto y no sé si voy a volver, porque aún no estoy lista para decir un adiós, creo que parte de ese proceso es ya el último adiós, y no creo que estoy lista, incluso yo vivo aun minuto donde ella esta..., dijo la albacea.