Rosie Rivera se defiende tras acusaciones de 'Mira Quien Baila'

Rosie Rivera, se defendió de las acusaciones que hizo una revista de espectáculos, donde señalaban que deseaba abandonar Mira Quién Baila, porque ya sabía quién ganaría el famoso reality.

Es por eso que el programa Hoy, decidió preguntarle a la hermana de Jenni Rivera, si tuvo algún problema con la producción.

"No es cierto, yo no sé, nadie sabe, tuve una plática en persona con el señor Reynaldo, en el teléfono lo que se vio en Mira Quién Baila, era con alguien más y no tenía nada que ver con el ganador, ni que yo ya me iba, era algo que siento esto y me arrepentí porque a veces lo que siento, no es correcto...", dijo Rosie.



La también empresaria aseguró que, sí habló de su colega Rommel Pacheco, pero nunca mencionó quien va a ganar la competencia, por lo que prefiere que los medios la busquen y le pregunten y no que se crean todo.