Rúben Galindo revela que pudo llevar al suicidio a Santiago Galindo

Tras la muerte de Santiago Galindo, mucho se ha dicho sobre los motivos que lo llevaron al suicidio, ya que podría haber sido la exclusividad que le retiró Televisa, o el exceso de trabajo.

Ahora su primo, el también productor, Rubén Galindo, reveló para el programa Ventaneando, que Santiago se estaba medicado, pues llevaba mucho tiempo sin dormir.

Creo que hay otros motivos, llevaba mucho tiempo sin dormir, yo creo que le recetaron mal unas medicinas, que le cayeron mal, y yo creo que entró en un problema que, pues no le dio salida, por presiones de trabajo y presiones personales, que tenía y creo que estas pastillas no le cayeron bien...", dijo Rubén.



Mientras tanto Pedro Galindo desconoce si Santiago tenía depresión.

Parece que algo de depresión tenía yo no sé nada, no he sabido nada, no hemos querido saber nada, finalizó.