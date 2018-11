Sabrina Sabrok tendrá el trasero más grande del mundo

Famosa por sus apariciones en el programa 'La Hora Pico', Sabrina Sabrok ha tenido gran popularidad en las redes sociales por su espectacular cuerpo y es que la rubia se ha dado a conocer por sus candentes videos en redes sociales.

Ahora la argentina nuevamente se encuentra en el ojo del huracán esta vez por quererse operar el trasero pues quiere uno más grande al igual que sus senos los cuales les dio un gran tamaño desde hace ya varios años.

"No me da miedo nada, me siento muy bien con las cirugías y quiero romper, primero, el récord en México de los glúteos con prótesis más grandes, para después lograr el titulo de las nalgas más grandes del mundo; en diciembre me operare y me pondrán 500 gramos en cada una y quizá llegue hasta los 850 gramos que es lo máximo que se puede poner", dijo para el diario Tabasco Hoy.

Cabe mencionar que Sabrina se ha dedicado estos últimos años al cine para adultos pues desde hace tiempo quiso realizar cosas nuevas.