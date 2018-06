Salvador Ibarra explota contra la actriz Martha Julia

Salvador Ibarra arremetió contra su ex Martha Julia pues no está de acuerdo con que su hija de cuatro años llame papá a otro hombre además mencionó para el programa de Primera Mano que la también actriz no se preocupa por la menor.



"Para ella es más importante su soberbia, su vanidad su egocentrismo todo ese tipo de cosas que su hija que el amor que tiene su hija para mí no para mi es más importante mi hija que todo lo demás, expresó.



"El problema es que le diga a mi hija o que le quiera hacer creer que su papá es la persona con la que esta esto le genera a mi hija confusión le genera un daño psicológico y emocional", dijo el actor.

Martha Julia y su hija/Instagram

Cabe mencionar que los famosos han mantenido una batalla legal por más de dos años por la custodia de la pequeña.