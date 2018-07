Sandra Echeverría y su opinión sobre las narcoseries

Las series con temática violenta y narcotráfico han tenido demasiado éxito en la pantalla chica pues ha sido del agrado del público, por lo que varios famosos han demostrado su interés por trabajar en estos proyectos.

Leer más: Nueva versión de Buffy Cazavampiros tendrá actriz afroamericana

Life on set ���� #MyBoyfriendsMeds Una publicación compartida por Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) el 16 de Jul de 2018 a las 4:24 PDT

Por su parte la actriz, Sandra Echeverría, confesó para el programa de espectáculos "La Cuchara", que ella no es fan de estas series además de estar en contra.

Leer más: Roberto Palazuelos presume el coche que le "regalo" Luis Miguel

"No soy muy fan de las series de narcos lo único que hice ya un poco más violento fue "La Querida del Centauro 2", y fue un gran reto porque tuve que hacer mucha acción, muchas cosas de stone, con pistolas, rifles y todo y yo en particular me pongo muy nerviosa, porque son escenas que sí son complicadas, que sí tienen riesgo y siempre sales lastimada...", dijo Echeverria.

Backstage Fobia #Pastel #palaciodelosdeportes #soldout ������������ Una publicación compartida por Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) el 29 de Jun de 2018 a las 11:03 PDT

La actriz reveló que las narcoseries, han tenido un boom impresiona en la televisión, cosa que le sorprende, por su parte ella prefiere ver cosas más tranquilas.