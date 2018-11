Esposa de José José "explota" contra el hijo del cantante

La señora Sara Salazar, esposa del cantante José José, "explota" en contra de José Joel, hijo de él. “Le exijo respeto como mujer y esposa de su padre”, le pide en declaraciones que da a la revista TV Novelas.

José Joel ha causado polémica en programas de televisión y redes sociales al asegurar que Sara Salazar, actual pareja de su padre, ha intentado envenenarlo. También ha dicho que Sara, hija de José José y Sara Salazar, tiene secuestrado al artista mexicano.

Doña Sara reitera que no emprenderá acción legal en contra de José Joel y no le guarda rencor por lo que ha dicho.

¡Lo perdono! En estos momentos lo que a mí me hace eco son las palabras de nuestro Señor cuando estaba en la cruz; decía a Dios: '¡Perdónalos, porque no saben lo que hacen!'. Yo digo lo mismo: '¡Perdónalo, porque no sabe lo que dice!'”.