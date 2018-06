El Jaguar: Evito cantar corridos para no andar en problemas

México. Saúl El Jaguar promociona Orígenes, su novena producción musical, y con el tema Soy de la calle, de la autoría de Fato, arranca la promoción en México y Estados Unidos simultáneamente.

El Jaguar, quien es originario de Chihuahua, en entrevista con De Primera mano confiesa que está feliz porque la respuesta del público para con él es increíble, y eso lo motiva más a seguir trabajando día a día.

El cantante se muestra feliz porque su carrera sigue en ascenso, y tiene muchos planes, entre ellos hacer algún dueto con una famosa.

El intérprete de tema como Número equivocado, Luna, Cómo, dónde y cuándo, entre otros, ahora se muestra interesado por grabar un dueto con alguna mujer, y ha pensado en Yuridia, dice.

"Quisiera cantar con banda un dueto, y lo voy a destapar aquí con ustedes en De primera mano. Estoy pensando en Yuridia, me parece que tiene una voz muy bonita", resalta.

El cantautor expresa que disfruta por no cantar corridos en sus shows.

"Respeto mucho esa área. Mi carrera se ha manejado tranquila, con canciones tranquilas, y no ocupo cantar corridos para luego meterme en conflictos. Me la paso bien y no ando peligrando."