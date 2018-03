Selena Gómez y Justin Bieber, por esto terminaron realmente

México. Selena Gómez y Justin Bieber terminaron nuevamente su relación de pareja, esa es la noticia que corrió como reguero de pólvora hace unos días.

En distintos portales de noticias se informa que ya salieron a la luz los verdaderos motivos por los que Selena Gómez y Justin Bieber terminaron su noviazgo.

all apologies Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el Nov 29, 2017 at 2:04 PST

“Selena Gómez y Justin Bieber decidieron tomarse un break principalmente por la madre de Selena y su desaprobación hacia Justin. La familia de Justin ama a Selena, pero la familia de Selena la ha puesto en un lugar muy complejo porque todavía no confían en él. Selena ha tratado de convencer a su familia de que Justin ha cambiado, pero su familia no lo cree en este momento", dijo una fuente a Us Weekly.