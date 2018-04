Selena Gómez reaparece tras ruptura con Justin Bieber

Estados Unidos. La famosa cantante Selena Gómez reapareció en su cuenta de Instagram subiendo unas imágenes donde aparece sonriente.

Tras dejarse ver sonriendo, se especula que Selena Gómez ya se encuentra mejor tras su última ruptura sentimental con Justin Bieber.

Varios medios estadounidenses publicaron hace unos días que Gómez y Bieber volvieron a terminar, y ninguno de los dos ha dicho palabra alguna al respecto.



Lo que sí es claro es que la intérprete de "Bad Liar" reapareció feliz de la vida en Instagram.

Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el Mar 30, 2018 at 12:21 PDT

Por otro lado, The Weeknd, expareja de Gómez, habría mandado un mensaje a su expareja, Selena Gómez, a través de su nuevos sencillo y EP.

Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd) el Mar 30, 2018 at 3:33 PDT



Este fin de semana The Weeknd publicó su más reciente material musical y, según han especulado muchos de sus seguidores, éste tendría muchos mensajes para Selena Gómez, e incluso para Justin Bieber, con quien la cantante habría terminado recientemente.



Lo anterior, luego de que a finales del año pasado The Weeknd y Selena Gómez terminaron su relación, justo cuando ella volvió a tener contacto con su exnovio, Bieber, y decidieran andar otra vez (hace apenas unas semanas se confirmó una nueva ruptura).

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, al respecto, los fanáticos del artista afirman que el primer sencillo de su nuevo material, llamado "Call out my name", tiene varias referencias para la intérprete de "Bad Liar".



Entre las que destacan están: "Nos encontramos / yo te ayudé a salir de un lugar roto / me diste consuelo / pero enamorarme de ti fue mi error".