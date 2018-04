Madre de Geraldine Bazán revela si su hija ya tiene pareja

Luego de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ninguno de los actores ha hablado sobre su nueva etapa como solteros, pues aunque ambos quedaron como amigos ahora los medios desean saber si ya tienen alguna relación amorosa.



Ahora la madre de la actriz habló sobre cómo se siente su hija tras el divorcio, ya que tuvo un pequeño encuentro con algunos reporteros durante un evento suscitado en la Ciudad de México.



"Geraldine no está lista para un nuevo amor. Yo creo que, si tienes la mejor relación y de pronto ya no la tienes, no vas a estar buscando a una nueva persona que se mejor o peor para ti, así que mejor se queda como está. Ya más adelante la vida dirá y le dará sus buenas sorpresas, pero ahora no", comentó la madre de la famosa.

Además, dijo que no será la primera vez en que verán juntos a su hija y al histrión de las telenovelas, pues a un mes de celebrar su cumpleaños el actor podría asistir ya que doña Rosalba mencionó que lo más importantes para ellos dos son la felicidad de sus dos pequeñas hijas.

