Famoso actor revela que tuvo un romance con Sergio Basañez

El actor Carlos Esqueda reveló para una famosa revista de espectáculos que tuvo un romance fugaz con el actor Sergio Basañez, famoso por melodramas como Amor en Custodia y Mirada de Mujer: El Regreso.



Buenas noches �� Una publicación compartida por Sergio Basáñez Oficial (@sergiobasanez_oficial) el 21 de Mar de 2018 a las 7:09 PDT

En marzo pasado conocí a Sergio en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió... Es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera hacer caso", expresó.



"Sí, todos los rumores que había en las redes en torno a mí y a Sergio eran ciertos; comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos por las redes sociales. Sólo duró unas semanas, pero fue un romance muy bonito; me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que no iba a funcionar", manifestó.



El famoso asegura que todo se empezó a desmoronar cuando en redes los haters lo empezaron a cuestionar por sus preferencias sexuales.



Vayan al teatro �� Una publicación compartida por Sergio Basáñez Oficial (@sergiobasanez_oficial) el 19 de May de 2018 a las 4:49 PDT

Cabe mencionar que Esqueda no le confesó al histrión de telenovelas que tiene VIH.

Terminamos por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajará de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guarde que tengo VIH, pero siempre me protegí con él.