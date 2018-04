La increíble respuesta de JLo tras cancelar su serie

Pocos saben de la faceta de Jennifer Lopez como actriz en la serie Shades of Blue, en donde la sensual cantante encarna a una detective que después se mete en problemas con el FBI.



Con dos temporadas la serie dirá adiós, pues NBC acaba de anunciar su tercera y última entrega en junio.

La serie concluirá después de tres temporadas porque la trama lleva un complejo personaje de Jennifer a una resolución adecuada, se puede leer en el comunicado estadounidense.

Por su parte la "diva del Bronx" habló sobre su experiencia en el proyecto que lleva poco más de dos años.



"He disfrutado producir y protagonizar este hermoso y complicado mundo e interpretar este personaje tan empoderado e imperfecto. Ahora, mirándolo a la distancia, interpretar a Harlee (protagonista) me fortaleció y me ayudo a convertirme en una mujer más segura de mí misma. Es una locura cómo algunos papeles impregnan tu alma y te cambian para siempre, y por eso estoy agradecida", expresó la famosa.

Cabe mencionar que ahora Jennifer está dedicada 100% al nuevo filme titulado Second Acty.

Con información Quien