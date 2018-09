Sexólogo de Enamorándonos revela terrible enfermedad que padece

El programa Enamorándonos, ha sido uno de los más populares de la televisora del Ajusco, pues los participantes de dicha emisión, siempre han dado que hablar cuando conocen a uno de sus flechados, pero el día de ayer todo se centró hacia el sexólogo, Juan Carlos Acosta.

Leer más: Magda Rodríguez, ¿a punto de salir del programa Hoy?

Resulta que durante la transmisión Carmen Muñoz, conductora del vespertino le pidió a su colega que pasara con ella para que diera a conocer el delicado momento por el que está pasando y es que tiene la enfermedad Lupus.

Leer más: Bebeshita y el penoso momento que vivió en Enamorándonos

"Hace unos meses me detectaron una enfermedad llamada Lupus, es una enfermedad muy cruel porque tus defensas atacan a tus órganos, no ha sido nada fácil para mi este proceso, de hecho, ha sido muy complicado y no sé cómo tomarlo, de repente quiero seguir como fuerte en el programa, quiero seguir, más que regañando, que no es mi intención regañar, creo que lo que yo hago es defender el amor...", dijo Juan Carlos.



El también conductor reveló que buscará tratamiento en otro país, por lo que se ausentara del programa por un tiempo, tras haber hecho pública su enfermedad, reveló que no se dará por vencido y dando guerra al padecimiento.

Mientras tanto usuarios en redes sociales se solidarizaron con el famoso.



"Todas las bendiciones para ti Juan Carlos Acosta, te queremos y ojalá pronto te alivies de corazón".

"Dios lo bendiga Juan Carlos Acosta".

"Lloré y lloré es una gran persona no hay nada peor qué las enfermedades ....Dios te sanara".