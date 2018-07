Silvia Pinal se quebró al ver a actriz que interpretó a su hija Viridiana

Muchos fans esperan con ansias la bioserie de Silvia Pinal, la cual será interpretada por la actriz Itatí Cantoral, proyectando los momentos más importantes de la mexicana.

La madre de Alejandra Guzmán, ha estado al pendiente de las grabaciones, pero se desmoronó al ver a la actriz Cassandra Sánchez, interpretando a su difunta hija Viridiana Alatriste, de acuerdo con el programa Intrusos.

"Tuve una experiencia muy bonita sabes, al personaje le tenía mucho miedo porque nunca había hecho un personaje real, nunca había hecho algo documentado sabes, y mucho menos alguien que había fallecido y de la manera tan trágica en la que habíamos perdido una artista".

"Cuando me caracterizaron y me peinaron maquillaron y me vistieron en la ropa de Viridiana, justo estaba Silvia en el foro filmando las entradas de cada capítulo que te va a tocar ver en la serie y me agarró de las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas la verdad es que ni entendí lo que me dijo, yo nomas me acuerdo que le dije que le voy hacer con mucho respeto y con mucha dignidad y que estoy muy orgullosa y honrada que me hayan escogido para un personaje tan difícil," expresó.