Simon Cowell otro famoso con su estrella en el Paseo de la Fama

Simon Cowell, famoso por su participación en diversos programas como American Idol, develó este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, publicó Variety.

El productor nacido en 1959, en Londres, inició su carrera televisiva en 2002, cuando apareció por primera vez en American Idol; además también ha participado en otros programas como The X Factor, Britain's Got Talent y America's Got Talent.

En la ceremonia de develación estuvo presente Ana Martínez, productora de las ceremonias del Paseo de la Fama que además dio un discurso en honor a Cowell, según información del portal.