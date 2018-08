Pablo Bazán le canta a la mujer empoderada

Culiacán, Sinaloa.- Desde muy temprana edad, el cantante sinaloense Pablo Bazán descubrió su potencial en la música, ahora arranca con un nuevo proyecto que le ha cambiado la vida, con el cual quiere conquistar al público sinaloense y al mundo entero.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, Pablo Bazán y la nueva insignia conformada por sus músicos: José Guzmán (armonía), Heriberto Bernal (requinto y segunda voz), Kevin Alvarado (bajo) se encuentran promocionando su primer sencillo.

Asimismo, el cantante relató los inicios de su carrera artística, destacando que a su corta edad, su madre lo llevaba al coro de la iglesia y poco a poco el sueño que creía imposible se volvió en una realidad.

Cuando yo estaba pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia y de pronto me metió al coro y ahí empezó, aprendí a tocar la guitarra y me quedé a cargo del coro y ahí comenzó el gusto por la música