¿Sofía Castro y Emmanuel Palomares mantienen un romance?

Sofía Castro está a punto de estrenar la obra de teatro "El Cartero", donde compartirá créditos con Ignacio López Tarso, Helena Rojo y el actor venezolano Emmanuel Palomares, este último supuestamente mantiene un romance con la hija de la primera dama Angélica Rivera.



Tras dichos rumores, la actriz juvenil decidió romper el silencio ante las cámaras de Latin Show News, y dijo cuál es la relación que tiene, con el ex de la también actriz Irina Baeva.



"Hay oye pues que suertuda con ese bombón pues quien no, no es cierto a Emmanuel lo quiero mucho y bueno especulaciones siempre van a ver y bueno que padre que me relacionen con un muchacho tan guapo como Emmanuel...", dijo la famosa.

Además, recalcó que no tiene nada que ver con Diego Boneta, pues más que un amigo lo considera como un hermano, por la fuerte relación que han tenido desde hace tiempo.