Una "youtuber"  somete a su zorro a la misma dieta y esto logra

México. La bloguera y "youtuber" Sonia Sae, que reside en Barcelona, España, es duramente criticada en redes sociales luego de informar en su canal que sometió a su mascota a una dieta vegetariana.

Se trata de un zorro fénec, llamado Jumani. La "youtuber" la sometió a una dieta vegana. Supuestamente la chica defiende los derechos de los animales y renuncia a los productos de origen animal.



Según información en redes sociales, la "youtuber" Sae consiguió la mascota en 2014 y desde entonces ha alimentado al zorro de desierto, de alimentación carnívora, con comida vegana para gatos, que contiene taurina sintética.



La bloguera compartió en las redes algunas fotos de Jumanji en las que luce demacrado y mencionó que su mascota sufría pérdida de cabello y de peso y ceguera parcial.

Los seguidores vincularon el malestar del zorro con su dieta y culparon a Sae por el maltrato a su propia mascota. "¡Es una crueldad hacia los animales y no está bien!", escribió Alice Natanya Moore, una usuaria de Facebook que explicó que los zorros fénec no son omnívoros y no pueden digerir la taurina sintética.