¿La nueva pareja de Mariana Torres es el actor José Ron?

Mariana Torres y José Ron desataron rumores de una supuesta relación tras una fotografía publicada en redes sociales donde se puede ver la fuerte química que hay entre ambos famosos.



Aunque al parecer dicha instantánea solamente se trató de un promocional para el nuevo melodrama de la productora Lucero Suárez, el cual lleva por nombre Sos mi Nombre, en donde la actriz será pareja del mexicano:

"Ya ahorita en redes sociales subimos una foto y ya la gente, las fans empiezan a comentar, es tu novia, que bonita pareja, ya está la especulación, no me he apretado a eso, pero pues bueno ahorita yo lo veo y lo tomo a mi favor que padre que les guste la pareja, que padre que tengamos esa química, pero bueno siempre con mucho respeto a la hora del set somos amigos compañeros (...)", explicó la actriz.

Aquí Podrás ver la entrevista

La protagonista de "Hoy voy a cambiar" a firma que acaba de iniciar una relación, aunque no reveló detalles anunciando que se encuentra muy feliz, por su parte el histrión se encuentra soltero, su última relación fue con Daniela Álvarez.

Con información Las estrellas