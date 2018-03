Famosa actriz sufrió agresión sexual mientras caminaba en CDMX

Ciudad de México. - La conductora de televisión Fernanda Ostos, fue víctima de agresión sexual cuando se encontraba en la calle de Amsterdam, de la colonia Condesa.



La también actriz recibió ayuda por parte de varios ciudadanos que colaboraron en una intensa persecución, logrando detener al presunto sospechoso y entregarlo a la policía, quien se encargó de trasladarlo al Ministerio Público.



Por medio de las redes sociales de la famosa narró como el sujeto le agarró bruscamente los senos y la lastimó, para después darse a la fuga entre las calles de la gran ciudad. Sin embargo, con la ayuda de personas que se encontraban cerca persiguieron al sujeto logrando detenerlo metros adelante.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público.

"Son las 18:55 pm, me acaban de manosear con violencia en la calle de Amnsterdan en la colonia Condesa, un tipo me tocó los senos de una forma tan fuerte tan agresiva y tan violenta que a mí me dolió tengo muchísimo coraje lo corrí a alcanzar, grite llame la atención de todo el mundo(...)", dijo la actriz a través de Twitter.

La actriz también explicó que anteriormente tuvo un incidente parecido hace muchos años donde le intentaron robar su cartera mencionando que las autoridades (tras el acoso recinte) le explicaron que tenía que decir que le robo algo ya que valía más una cartera que su cuerpo así fueron las palabras de Fernanda.

