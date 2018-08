Steven Tyler y la advertencia que le mandó a Donald Trump

El líder de Aerosmith Steven Tyler volvió a exigirle al presidente Donald Trump que deje de usar canciones de la banda en sus actos públicos.

Leer más: Aerosmith anuncia residencia musical en Las Vegas

El abogado de Tyler exigió al mandatario estadounidense que desista de ello en una carta enviada el miércoles, al día siguiente de que la canción "Livin' on the Edge" sonara en su mitin en Virginia Occidental.

Leer más: Encuentran reliquia de Aerosmith en un bosque de Massachusetts

No es la primera vez que Tyler pide a Trump que deje de usar temas de Aerosmith. El rockero envió a la campaña de Trump un par de reclamos en 2015 por el uso de la música de la banda.

La carta más reciente dice que al usar "Livin' on the Edge", el presidente "está suponiendo falsamente que nuestro cliente, una vez más, respalda su campaña y/o su presidencia".

AFP

Tyler dijo el miércoles en Twitter que no se trata de un asunto político, simplemente no permite que nadie use sus canciones sin permiso.