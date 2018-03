El encantador encuentro entre Stormi y la abuela de Kylie

La hermana menor de Kim Kardashian, Kylie Jenner compartió en su cuenta oficial de Instagram una enternecedora imagen entre su pequeña hija Stormi y su abuela Mary Jo Campbell (madre de Kris Jenner).

La imagen la cual alcanzó más de cinco millones de me gusta causó revuelo en Internet pues se puede apreciar de una mejor manera el rostro de la pequeña hereda del imperio más famoso del mundo acompañado con el siguiente texto.



Quiero decir ... ¿hay algo mejor que esto?, escribió Kylie

stormi webster Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Feb 6, 2018 at 1:14 PST

Ella se ve como el North !!!! La más bella bebe Felicitaciones Kylie

Qué hermosa imagen Kylie. Eres tan bendecido con una familia maravillosa y solidaria. Dios te bendiga a ti y a tu dulce niña.



my angel baby is 1 month old today Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Mar 1, 2018 at 2:50 PST

Anteriormente Kylie había mostrado algunas fotos de su hija, aunque no se podía apreciar su rostro ya que los ángulos en las que era retratada no enfocaban de buena manera su cara, y es que al parecer la maternidad le ha sentado bien a la famosa socialité quien se ha encargado de no involucrar mucho a su pequeña en el mundo del espectáculo al que ella está acostumbrada.

Our little rager !!!! Una publicación compartida por flame (@travisscott) el Mar 3, 2018 at 10:37 PST

Por su parte Travis Scott pareja de Kylie y padre de la menor había compartido en sus redes sociales una foto de su pequeña, aunque había colocado un filtro el cual tienen las aplicaciones para hacer divertida el encuentro de Stormi con los más de 7 millones de seguidores de su padre.