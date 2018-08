Susana Dosamantes revela si Paulina Rubio se aumentó los glúteos

La actriz Susana Dosamantes, defendió a su hija Paulina Rubio, luego de que algunos medios de comunicación y usuarios dijeron que se había operado las ‘pompas’ pues lucían sospechosas en uno de sus conciertos.

"No mi amor fíjate que Paulina es una chava, que la han visto crecer ustedes, yo creo que no le gustan esas cosas a ella, le gusta mucho hacer ejercicio y dieta y siempre está lanzando ese mensaje, lo cual me parece muy bien, porque luego, luego se nota, no es naturalita, yo creo que muchas veces le hacen truquitos por ahí porque sino no hay chismes...", dijo la señora.

Además, dijo desconocer sobre algún galán que tenga la 'chica dorada', pues hace unas semanas terminó con el sinaloense, Jerry Bazúa.