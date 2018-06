La cruda respuesta de Susana Zabaleta al actor Rodrigo Vidal

Hace unos días Rodrigo Vidal publicó en Twitter que en México no hay mucho talento femenino y menos para que pudieran participar en su nuevo proyecto teatral por lo que Susana Zabaleta muy a su estilo contestó el polémico tuit.

Una publicación compartida por Susana Zabaleta (@susanazabaleta) el 7 de May de 2018 a las 9:47 PDT

No sé, pero tampoco sé que es lo que hace, perdón, entonces pues sigamos con nuestra entrevista, dijo para De Primera Mano.

La cantante sin adentrarse mucho al tema considero que cada quien puede hacer sus críticas a su manera.

Yo creo que es una opinión no, se me hace una opinión, pero imagínate si me pongo escuchar cada opinión de cada persona seria tristísima, dijo.