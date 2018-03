No creerás que primera actriz pide trabajo a Eugenio Derbez

Mientras Eugenio Derbez se codea con las grandes celebridades de Hollywood varios colegas mexicanos desean realizar algún proyecto con el también productor de cine y es que son pocos los famosos que han trabajado con el actor como Omar Chaparro, Karla Souza, Adrián Uribe y Mariana Treviño.



Dentro de la lista de famosos que quieren trabajar con el comediante se encuentra la primera actriz Sylvia Pasquel, quien alzo la mano para que la tomara en cuenta.

“La aceptación es la solución” Una publicación compartida por Sylvia Pasquel (@sylviapasqueloficial) el Dic 23, 2017 at 1:16 PST

La hija de Silvia Pinal hablo ante las cámaras de Primera Mano manifestando lo siguiente:

"Ya hemos hablado con Eugenio me pidió que le mandará mi ridículum (currículum) para allá. Sí, ¿por qué no? 'Oye Eugenio, pues ahorita que estás haciendo cosas allá en Estados Unidos y que estás llevando talento mexicano, here I am. Aquí estoy, Aunque al final del día si tú eres el productor y director tú lo impones".

La hermana de Alejandra Guzmán también dejó muy en claro que ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos razón en la que indicó que sí la tomaría en cuenta, por eso espera expresó entre risas que no la acose.

Cabe mencionar que actualmente Pasquel debutó en el año 1962 en un proyecto de Luis Buñuel y actualmente participa en la telenovela "3 Familias" transmitida por Tv Azteca.

Con información Tv Notas