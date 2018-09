Sylvia Pasquel presintió la muerte de su hermana Viridiana

Sylvia Pasquel revela que presintió la muerte de su hermana Viridiana, en 1982. En entrevista con "El minuto que cambió mi destino" revive aquellos tristes momentos por los que pasó al lado de su familia.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Sylvia Pasquel contó que la noche que Viridiana falleció, a sus 19 años de edad, la soñó en el accidente automovilístico que tuvo.

La hija mayor de Silvia Pinal pensó en ir a buscar a Viridiana a una fiesta en la que estaba con sus compañeros de teatro, pero un amigo fotógrafo, Julio Vizueta, la convenció de que no fuera.

Me convenció de no ir a buscarla al teatro. A lo mejor me hubiera regresado con ella. A lo mejor la historia hubiera cambiado", detalló.