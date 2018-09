Tatiana revela lo que hace para verse joven y bella

Tatiana, "La reina de los niños", a sus 49 años de edad luce como si tuviera varios años de menos. En entrevista con TV Notas revela lo que hace para verse joven y bella.

Tatiana asegura que para lucir sana y saludable lleva una dieta, y hace énfasis en que "el protector solar es básico porque es la mejor crema antiarrugas".



La famosa cantante destaca:

La actitud es lo más importante. Yo no me siento de la edad que tengo, yo creo que eso está en la mente y yo siempre he sido muy positiva y estar en la música te rejuvenece."



La cantante regiomontana menciona que lleva una buena alimentación. No come postres, pan, tortillas, azúcar, pero sí carne, pollo, pescado, verduras y ensaladas.



Añadió que usa cremas y masajes.



También es cuestionada sobre lo que piensa de las cirugías, y dice que no está de acuerdo con ellas.

Eso no, por lo menos en mi caso, no; hay unas que quedan espectaculares y no se notan. Pero yo prefiero así al natural y que mejor que me vean ir envejeciendo con mis arrugas y que no me pregunten paralizar mis músculos. Por las noches me pongo todo tipo de cremas".