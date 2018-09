Terminan a participante de "La Academia", por dar "masaje"

Fernando, alumno de "La Academia", fue terminado por su novia debido a que se le ocurrió dándole masaje a Silvia, también integrante del reality show de Televisión Azteca.

A poco de que llegar a la final de "La Academia", Fernando se queda soltero porque su novia miró cómo le daba masaje a Silvia, y no le agradó nada.

En distintos portales de noticias se informa que a Fernando le hicieron saber que su novia ya no quiere nada con él, por andar de coqueto.

La situación fue informada por el hermano de la novia de Fernando.

Hablando con Fanny, ya decidió terminar la relación tuya y de ella. Ella ya no quiere estar contigo, ya no quiere saber nada por lo que ha pasado y ya no le pareció, pero eso ya es decisión de ella", dijo el hermano del académico.