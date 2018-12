Sale a relucir testigo que vería a Juan Gabriel muerto

Sale a la luz pública una entrevista en la que habla un supuesto testigo que vería a Juan Gabriel muerto. Se trata de una exempleada de "El Divo de Juárez".

Juan Gabriel reaparecerá dentro de cuatro días, según declaraciones de Joaquín Muñoz, quien fuera exmánager y amigo del cantautor.

Carlos Calderón, amigo del cantautor de "No vale la pena" y "Abrázame muy fuerte", entre muchos éxitos más, cuenta que platicó con Sonia Magaña, la persona que estaba con Juan Gabriel en su habitación donde murió.

Ese día, ella fue la persona que estaba en esa habitación (donde murió). Le cocinó en la mañana huevos con tortillas y le compró un chocolate. Ella me dijo, ‘sí se fue’. Ella lo vio muerto”.

Sonia Magaña, en entrevista con el programa de televisión "Hoy", da su opinión respecto a lo que piensa sobre si Juan Gabriel está vivo, como lo ha declarado Joaquín Muñoz:

Lo que Joaquín dice es algo que no tiene sentido. Él nunca se prestaría a hacer una cosa así: esconderse de su público."

La periodista Martha Figueroa es una de las personas que cree que "JuanGa" podría estar vivo, basada en las pruebas que un hombre, de quien no reveló su identidad, le entregó.

Me enseñó documentos que prueban que nadie, en ninguna parte vio el cuerpo de Juan Gabriel. Y cómo Iván (hijo del cantante) le dio trato especial a la urna. Como la urna de Los Ángeles no es la misma. Como en la frontera de Ciudad Juárez hubo un problema con los restos de Juan Gabriel y nadie dijo nada nunca. Y eso me hace pensar que Juan Gabriel sí se pudo haber escondido”.