Thalía, a través de un vídeo, asegura estar poseída

México. Thalía se caracteriza porque es una de las artistas que más contacto suelen tener con sus seguidores a través de redes sociales, y también de tener un excelente buen humor.

Esta vez, Thalía juega con sus seguidores y les comparte divertidos vídeos en los que pone a prueba su carisma.

En una de sus últimas publicaciones, Thalía, actriz y cantante mexicana afira que está poseída. Sí, leíste bien, dijo que siente que algo entra en ella y después aparece con peluca rosa.

“Bellezas, no se lo van a creer, pero llevo unos días… como que me dan unos black outs y luego encuentro pelucas rosas y cosas rosas raras. Cuando regreso así a mi cuerpo me siento como renovada, como feliz, como cuando uno hace sus cositas traviesas, así me siento, ¡no sé qué está pasando!”, dice con complicidad.